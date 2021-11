Tartu palkas Toomas Kandimaa asemele lätlase, kes teinud tegusid ka VTB Ühisliigas

„Mul on väga hea meel, et leidsime nii ruttu treeneri, kes on regiooni korvpalliga täielikult kursis. Mazursi senine karjäär on näidanud, et tal on ambitsiooni ja treeneritarkust panna erineva komplekteeritusega võistkonnad mängima ja võitma. Meie noor meeskond on aastate jooksul kõvasti tööd teinud ja mõnigi mees on siit end ka meeste koondise kandidaadiks mänginud. Nüüd on vaja see töö ka võitudeks ja medaliteks vormistada. Arvan, et Mazursi tuleks aitab sellele kaasa,“ sõnas Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi juht Gert Prants. „Mazursiga on sõlmitud 1+1 leping, mis tähendab, et näeme teda treenerina, kes aitab täita meeskonna ambitsiooni võita Eesti-Läti liiga ja Eesti meistritiitel hiljemalt kevadel 2024, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn. Võtame seda teekonda samm-sammult ja loodetavasti saab uue peatreeneriga astumine veelgi kiirem.“