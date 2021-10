Läti korvpalliklubi vallandas vaktsineerimata peatreeneri

41-aastane Mazurs juhendas Ogret alates 2019. aastast. Varem on ta olnud ka VTB Ühisliiga klubide Saratovi Avtodori ja Permi Parma peatreener.

Eesti-Läti liigas medalinõudlejate hulka kuuluv Ogre on hooaega alustanud ühe võidu ja kahe kaotusega. Kahe nädala eest jäädi Tallinnas 73:103 alla TalTechile, eelmisel reedel kaotati võõrsil 57:77 Ventspilsile.

Portaal Sportacentrs.com kirjutas, et Mazurs on vaktsineerimata ja pooldab vaktsiinivastaseid ideid. Lisaks võistkonna nigelale käekäigule oli see ka vallandamise üheks põhjuseks.