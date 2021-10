Uue hübriimasina testimine tõi välja järjekordse murekoha. Järveoja: kuumadel rallidel on see probleemiks

DirtFishi teatel teeb Hyundai Põhja-Itaalias kolmepäevase testi, kus jäljendatakse tavalise rallietapi tingimusi. Kolmapäeval said uut i20 N Rally1 masinat testida Ott Tänak ja Martin Järveoja, neljapäeval on kord Thierry Neuville ning Martijn Wydaeghe'i käes.

Neuville'i kaardilugeja Wydaeghe selgitas, et masinas valitsev õhutemperatuur läheb sõidu ajal ootamatult kõrgeks. Belglase sõnul pole probleem omane ainult Hyundai masinatel, vaid tuleneb hübriidralliatode spetsiifikast.

"Uutel masinatel jookseb summuti mööda paremat külge meie jalgade juurest. Sama kehtib ka Toyota ja Fordi kohta," sõnas Wydaeghe DirtFishile. "See tekitab meeletut kuumust. Praegu on peaaegu talv käes ehk väljas on päris külm. Kui aga minna Portugali, Sardiiniasse või Keeniasse, siis see on suur väljakutse. Meil on head insenerid ning usun ja loodan, et nad leiavad sellele mingisuguse lahenduse."

"Usun, et kuumadel rallidel on kõrge temperatuur probleemiks," lisas Tänaku kaardilugeja Järveoja. "Täna testides on ilm päris külm, aga autos on juba praegu päris kuum olla."

DirtFishi teatel on Rahvusvaheline autoliit (FIA) probleemist ka teadlik, sest Hyundai testi on koha peal jälgimas ka FIA rallidirektor Yves Matton ja tehnikadirektor Jerome Touquet.

Kaardilugejatel on uute hübriidmasinatega olnud teisigi probleeme. Järveoja avaldas Kreeka MM-rallil Delfile, et probleem on kaardilugeja istmetega. „Minu kui kaardilugeja istme asend on muudetud ebaloogiliseks ja ebamugavaks. Praegu käivad vaidlused, et saaks selle loogilisemaks ja minu hinnangul ka turvalisemaks," rääkis ta toona.

DirtFish uuris Järveojalt, kas FIA on nende muresid kuulanud. "Oleme neid asju arutanud ja loodan ideede peale, millega saaks asja paremaks teha. FIA on need välja kirjutanud ning nad ilmselt arutavaid neid," sõnas eestlane, lisades, et istmega seotud probleemis on teatud areng toimunud. "Minu istme asend on nüüd veidi parem, nad tegid seda meie jaoks veidi madalamaks."