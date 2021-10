Uskumatu mees: liiklusõnnetusse sattunud Rait Ratasepp jätkas kõigest mõned tunnid hiljem ultratriatloni

"Raidul oli 110. kilomeetril tõsine avarii - ta ei märganud tagasipööret tehes vastutulevat autot ja auto sõitis talle otsa," seisis Fenix Adventure'i Facebooki postituses. "Hetkel ei ole veel teada, kas ja kui tõsine olukord on. Ratas sai vigastada ja sellega sõitu jätkata täna ei saa."

"Rait liigub hetkel tagas Playitasesse, et vaadata, mis seis on, kas saab teise ratta, et 70 km veel ära sõita. Rait on väga löödud, kuid katsub positiivne olla ja vaadata, kas ja kuidas edasi on võimalik," lisati teates. "Selge on see, et täna tuleb pikk ja raske päev. Aga võtame sammu korraga."

Ratasepp avaldas esmaspäeva õhtul Delfile, et plaanib juba täna vaatamata avariile triatlonit jätkata. "Praegu just valmistatakse uut ratast ette," sõnas ultratriatleet Eesti aja järgi õhtul kella 17 paiku Delfile. "Jooksumaraton on veel ka täna ees."

"Lihased on küll kanged, eriti õlad ja ka keha külje pealt. Peab keha vaikselt liikuma saada," kirjeldas Ratasepp tervislikku seisundit. "Luud vähemalt katki pole. Õnneks oskan ma kukkuda."

Ratasepp tõdes, et tal oli õnnetuses ka omajagu õnne. "Kui oleksin taksolt löögi meeter ühele või teisele poole või vastu jalga saanud, siis oleks võinud väga halvasti minna."

"Väga kahju, et selline õnnetus juhtus. Senised päevad sujusid füüsiliselt väga hästi," tõdes Ratasepp. "Homne päev algab jälle ujumisega pihta, siis saab näha, mis seisus selg on."

Täiendatud:

Mõned tunnid hiljem avaldaski Ratasepa tiim Facebookis, et eestlane on katsumust jätkamas. "Rait on tagasi rajal. Uue rattaga, mis vajab veel palju seadistamist, et see oleks eelmisele perfektst sobituvale rattale võimalikult ligilähedane. Õnnetuse juhtumiskohal pani rannavalve tiim Raidule haavasidemed peale ning nüüd on veel 70km minna," seisis teates.