Rait Ratasepp sattus meeletu kuumalaine kätte, päevas kulutab ta 10 000 kcal

Võrreldes varasemate kordadega on Ratasepp näidanud palju paremat vastupidavust. „Praeguse seisuga olen tänavu olnud kokku kuus tundi kiirem. Võtsin ujumises mahte maha ja seetõttu olen sel alal kaotanud keskmiselt neli-viis minutit päevas. Samal ajal sain aru, et katsumuse suuremaks nautimiseks peaks jooksus vindi üle keerama. Viimased kaks aastat olengi teinud väga palju jooksutrenni. See on elu lihtsamaks muutnud. Kui ujumises olen mõne minuti aeglasem, siis päeva koguajad on paranenud poole tunni võrra,” selgitas ta.

Ratasepp usub, et pühapäevane kogemus annab talle katsumuste järgmisteks päevadeks vajaliku kogemuse juurde. Samas on ta enda sõnul juba palju kasu lõiganud varasemate aastate kogemustest, kus ta läbis Fuerteventural vastavalt 20- ja 40-kordse ultratriatloni.

Ratasepp usub, et kui seekordne kuumalaine taandub, siis järgmistega on tal juba lihtsam toime tulla. „Olen selliste asjadega arvestanud ja nendega peab oskama toime tulla. Pean lihtsalt õigel ajal ja õiges kohas end jahutama. Niimoodi saab asja kontrolli alla. Eile olin pahane, et ma ei taibanud rattaga sõites endale varem jäävett pähe valada,” lisas ta.

Ratasepp avaldas, et rattasõidu ajal sai tehtud valearvestus ning tegelikult oleks pidanud end varasemalt jahutama hakkama. „Kuumenesin rattasõidu ajal üle. Tagasipöörde järel oli rattarajal kaks tundi tuul selja tagant. Kui niimoodi sõites õiget hetke ära ei taba, siis võib organismile kahju teha. Üks hetk tundsingi, et ülekuumenenud. Jooksma hakates jõudis kätte kuumuse haripunkt. Proovin täna tähelepanelikum olla.”

Ultratriatleet Rait Ratasepp on praeguseks läinud 10 protsenti oma tänavusest katsumusest ehk 60-st täispikast triatlonist on edukalt kirja saadud 6.

Samas avaldas ta, et teinekord tuleb ette ka ootamatusi ning seitsmendal päeval elas ta rattarajal üle äreva hetke. „Lihtsalt ei märganud ühes kurvis autot, kes tuli suure hooga vastu. Mina olin täiesti vastassuunas. Panin nii kõvasti pidureid, et tagaratas isegi hakkas lohisema. Jäin aga püsti,” kirjeldas Ratasepp vahejuhtumit.

„Kui kehakaal veel üks-kaks kilogrammi langeb, siis oleks hea. Kui järgmise kuumaperioodi (algab lähipäevil) üle elan, siis võib eeldada, et olen kohanenud. See muidugi ei tähenda, et edasi kulgeks kõik muretult,” rääkis Ratasepp.

Organismist toimuvast saab Ratasepp parema pildi katsumuse 42. või 43. päeval, kuna selleks ajaks on tal tellitud dopingukontroll ning lisaks annab ta ka vereproovi. „Praegu proovin keha kuulamise ja varasema kogemusega hakkama saada. Vahepeal ma rohkem analüüse ei tee. Toitumine on mul korras ja seega peaks olema kõik kontrolli all,” põhjendas ultramees. „Praegu põletan päevas 10 000 kcal. See on vaja igapäevaselt ka tagasi süüa. Praegu tundub, et keha on kohanenud, kuna kaal on viimastel päevadel püsinud 75,8 kg kandis. Lisaks on ka pulss madalamale kukkunud, niimoodi on ka kehal lihtsam toimetada.”

Vedelikupuuduse edasiseks vältimiseks on praeguseks leitud ka lahendus. „Öösel võtan soolakapslitega vett. Rattasõidu ajal joon smuutisid, mis aitavad paremini vedelikku kehas hoida. Lisaks on menüüs ka arbuusist tehtud jook. Need on aidanud,” märkis ta.

Lisaks põletavale päikesele on tagasilööke olnud teisigi. „Kõige raskem on seni olnud neljas päev,” avaldas Ratasepp. „Probleemiks oli vedelikupuudus. Olen sama asja varasemalt ka kogenud. Väga raske oli esimestel päevadel kogu süsteemi tööle saada. Kehal läheb ikka aega kohanemiseks. Esimesele triatlonile startides oli minu kehakaal 75 kg. Seejärel läks see 78 kg peale, kuid nüüd on 77 kg. Kui kaal langeb 74 või 75 kg peale, siis see näitab, et keha hakkab praeguse olukorraga kohanema. Jooks on seni sujunud hästi, olen selles osas teinud hea ettevalmistuse. Füüsiliselt peab keha hästi vastu.”

„Päikese UV indeks on praegu väga kõrge. Nüüd hakkab see langema, lisaks sai nahk nüüd ühe päeva puhata. See annab palju juurde,” märkis ta veel.

Katsumusele eelnenud viimase nädala veetis Ratasepp Lanzarotel, et saada veidike vaheldust ja värskust. Kanaaridel on ta viibinud praeguseks üle kolme nädala. Selle aja jooksul on ta rattaga läbinud 1000 km ning on enda sõnul sealsete tuuleoludega taas kohanenud.

Praeguseks on esimesed abilised kohal ja vähemalt stardipäevaks on kõik valmis. Lisaks on järele andnud ka kuumus ehk võistlema saab hakata igati sobilikes tingimustes. „Vahepeal oli oht, et alustan 36-kraadises leitsakus. Õnneks see taandus. Nüüd on jälle 27-28 kraadi. Ilm tundub praegu igatahes soodne,” hindas Ratasepp olukorda.

Füüsilise ettevalmistuse kohta tõdes Ratasepp, et see on igati suurepärane, kuid lõpuks võivad hakata probleeme tekitama koroonaviirusega seotud piirangud. „Kuna minu taustatiim pidevalt vahetub, siis lennuliiklusega seotud probleemid võivad ka mind mõjutama hakata. Juba praegu on tulnud mitmeid teateid lendude hilinemiste ja tühistamiste kohta,” avaldas Ratasepp.

„Lõpetamine on igal juhul A ja O. Kõik muud ajalised eesmärgid on selleks, et esimese 40 päeva jooksul ei tee ma ju midagi uut. Seetõttu proovin teha varasemast kiiremini, et maksimaalselt pingutada,” selgitas ta. „Alates 41. päevast algab distantsi mõttes minu jaoks justkui uus etapp. Olen seadnud endale ajalised eesmärgid, millest mõni ei pruugi realiseeruda. Kõige olulisem on aga iga päev lõpuni jõuda. Kui läheb keeruliseks ja päevane aeg läheb üle 12 või 13 tunni, siis nii on ja tuleb edasi teha.”

Ratasepp on seekordseks katsumuseks seadnud omale ka ajalisi eesmärke, kuid peamiseks sihiks on finišisse jõudmine.

Ultratriatleet Rait Ratasepp alustab homme (5. oktoobril) tänavuse aasta suurkatsumusega. Varasemalt juba 20- ja 40-kordse ultratriatloni läbinud Ratasepp on sel korral Fuerteventural kavva võtnud 60-kordse ettevõtmise. Finiš on planeeritud 3. detsembriks.

„Küsisin tingimused üle ja nad andsid rekordikatse nõusoleku. Samas kirjutasid nad ette tingimused, mis vajavad täitmist. Esiteks peavad rajad peavad olema korrektselt mõõdetud ja kõik täpselt kirja pandud. Seejärel peavad olema tunnistajad, kes kinnitavad, et kõik toimus nii nagu pidi. Ujumises peab olema näiteks rajapikkuste lugeja. Lisaks peab olema elektrooniline ajavõtt. Veel on vaja teha fotosid ja videoid ning neid Guinnessile edastada. Need tingimused täidan ma kõik ära,” rääkis Ratasepp positiivsest ning tõi seejärel välja uue reegli, mida varasemalt ei ole nõutud.

Ratasepp on seekordse katsumuse eel Guinnessiga ühendust võtnud ning uurinud välja kõik tingimused, mis vajavad täitmist, et tippmark ametlikult kirja läheks.

Ultratriatleet Rait Ratasepp alustab 5. oktoobril Fuerteventural oma järjekordse katsumusega. Sel korral võtab ta ette 60-kordse triatloni. Kui tema ettevõtmine saab Guinnessi poolt ametliku kinnituse, siis läheb see ka absoluutse rekordina kirja. Praegu on selle kõige kohal aga üks suur aga.

Sel korral on Ratasepal tänu sponsoritele suur osa ettevõtmise kuludest kaetud, kuid lõplik summa tuleb kokku saada ikkagi ühisrahastuse kaudu. „Saan muretult alustada. Katsumuse lõpuosas pean tegelema selle poolega ka. Kulud on lihtsalt nii suured. Seetõttu tegin ka ühisrahastuse avatuks,” rääkis Ratasepp ning märkis, et eelmise suure katsumuse ajal oli tal niimoodi lõpuks 700 toetajat, kes rahaliselt õla alla panid.

Seekordsel katsumusel tahab Ratasepp kaasata rohkem inimesi ning seetõttu on kasutusel elektrooniline ajavõtt, mis lubab fännidel päeva jooksul sündmuste käiguga kursis olla. Lisaks soovib Ratasepp tänavu oma katsumusega jõuda ka rahvusvahelisse meediasse. Selleks on tal tiimis inimene, kes hakkab regulaarselt kirjutama uudiseid ka inglise keeles ning neid pressiteadetena laiali saatma. „Tulemas on ka ennustusmängud,” lisas ultratriatleet veel.

„Praegu ongi olukord selline, et esmalt tuleb maksta nö riigilõiv ja alles seejärel saadetakse reeglid, mida on rekordi saamiseks vajalik täita. Samas ei ole kusagil kirjas, milliste reeglite alusel on eelmised rekordid püstitatud,” viitas Ratasepp praegusele tippmargile, milleks 41 järjepanu läbitud triatloni.

„Chorgnon võib olla tõesti ostis Guinnessilt teatud teenused sisse. Tema katsumuse eelarve oli 156 000 eurot. Minu omast on see neli korda suurem. Guinnessi rekord on üles ehitatud nii, et sooritust võib ise jäädvustada ja seejärel neile esitada. Nüüd on nad aga seadnud tingimuse, mida mul on võimatu täita. Sellist võistlust ei hakka keegi kunagi korraldama,” selgitas Ratasepp olukorda. „Võib olla kunagi tuleb 40-kordse võistlus, kuid eeltingimus on see, et peab olema kuus osalejat. 60-kordsele kuus osalejat saada on võimatu. Kui vajalikku osalejate arvu kokku ei saa, siis nende tingimustega ei ole võimalik rekordit püüda. Tundub, et Guinnessil on esmatähtsad ärihuvid.”

Eestlase sõnul võib olla probleem ka tõsiasjas, et ta ei plaani Guinnessilt teenust sisse osta. „Mina neile midagi lisaks ei maksa ja taotlen rekordi kinnitamist tasuta korras. Niimoodi on aga pikad järjekorrad. Seega on neil väike huvi selliste asjadega tegeleda,” tõdes ta.

Ametliku võistlusena on seni kõige pikema jõuproovina korraldatud 30-kordne ultratriatlon. Seda tehti 2013. aastal. Tuleb märkida, et ka Chorgnon korraldades katsumuse endale ise ehk ta tegi seda täpselt samadel tingimustel nagu Ratasepp nüüd.

„Mulle öeldi, et katsumus peab olema korraldatud võistlusena. Katsumust ei tohi ise rekordi eesmärgi nimel korraldada. Varasemalt seda nõuet ei olnud. Nüüd loodi tingimus, mis muutis edaspidi rekordi püüdmise võimatuks. Tundub, et neid huvitavad lühikesed ja lihtsasti jälgitavad asjad, millega saadakse kiire ning väikese vaevaga suurt tähelepanu,” tõdes Ratasepp.

Samas tunnistab Ratasepp, et Guinnessi rekordi ametliku kinnituse saamine oleks mitmes mõttes oluline ja seetõttu pingutab ta viimase hetkeni. Praegugi on ta sealsete inimestega kirjavahetuses olnud, et oma olukorda ja võimalusi selgitada.

„Minul endal on ükskõik, kas see rekord on seal raamatus või mitte. Teen neid katsumusi, et ise areneda ja näha, milleks olen võimeline. Kuna Guinnessi rekordeid käsitletakse aga meedias laialdaselt ja see on justkui kvaliteedi märk, siis hea meediakajastuse seisukohast on see oluline argument. Ka sponsorite leidmise seisukohast on Guinnessi rekordi püüdmine oluline. Seega annan endast parima, et tingimusi täita nii hästi kui võimalik,” selgitas Ratasepp olukorda. „Eks lõpuks ole näha, kas Guinnessi jaoks sellest piisab.”

Võistluse lõpus tellib Ratasepp endale ka dopingukontrollid. Samas viimast Guinnessi poolt ei nõuta. „Leian, et see on oluline detail, mille saan veel juurde lisada,” põhjendas ultratriatleet.

13. septembri blogi: Pika teekonna järel võistluspaika jõudnud Rait Ratasepp: nädal aega reisimist tekitab kehale korraliku stressi

60-kordseks ultratriatloniks valmistuv Rait Ratasepp reisis lõppenud nädalal autoga Eestist Fuerteventurale ning on nüüd läbimas otsustavat ettevalmistusfaasi. Pikale autosõidule järgnes laevasõit Hispaania mandriosast Kanaari saartele.

„Kuna kauba vormistamine on niivõrd keeruline, siis tegin ka ise laevasõidu kaasa. Tagasitulekuks aitab mul üks tuttav asjad ära vormistada, et auto tuuakse laevaga üle ja ise saan tulle lennukiga,” sõnas Ratasepp seekordse reisi kohta. „Praegusel ajal on meri täiesti vaikne ja rahulik. Lihtsalt magamistingimused ei ole kõige paremad. Talvel on meri juba palju tormisem ja sellist reisi ei taha ma enam ette võtta.”