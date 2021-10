Barcelona skandaalne ekspresident valas õli tulle: Messist loobumine oli viga

Bartomeu astus mullu oktoobris pärast mitmeid skandaale ametist tagasi. Peamiselt just Bartomeule ja tema juhitud juhatusele heidetakse ette, et Barcelona suurtes võlgades supleb. Bartomeult ameti üle võtnud Joan Laporta tunnistas suvel, et Barcelona võlg on 1,35 miljardit eurot.