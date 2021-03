Mängijate vastu sõtta astunud ekspresident kummitab Barcelonat edasi. Absurdne ja piinlik skandaal, mis viis kurikuulsa mehe arreteerimiseni

1. märtsil lahvatas pommuudis, kui selgus, et kohalik politsei on FC Barcelona jalgpalliklubi ametiruumides korraldanud läbiotsimise ning neli inimest vahistanud. Kinni peeti mullu oktoobris erinevate skandaalide järel klubi presidendiametist tagasi astunud Josep Maria Bartomeu. Lisaks talle arreteeriti klubi tegevjuht Oscar Grau, õigusteenuste juht Roman Gomez Ponti ja Bartomeu nõunik Jaume Masferrer. Nüüdseks on nad kautsjoni vastu vahi alt vabastatud, ent uurimine jätkub.

Bartomeu ja Co sattusid uurimise alla seoses "Barcagate'i" nime all kurikuulsaks saanud sotsiaalmeedia skandaaliga, mille kohaselt maksis Barcelona erinevatele ettevõtetele raha, et nad puhastaksid sotsiaalmeedias president Bartomeu mainet ning omakorda kritiseeriksid klubi legendaarseid mängumehi. Miks aga Barcelona sellise piinliku sammu ette võttis? Mis viis tegelikult tippametnike arreteerimiseni? Kellest saab klubi uus president ning milline suur küsimus jääb ka sel pühapäeval toimuvate presidendivalimiste järel õhku?