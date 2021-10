Vassiljev vigastusest: iga päevaga läheb olukord paremaks

Vassiljev tunnistas Delfi Spordile, et praeguseks on olukord juba parem. „Täismahus trenni ei tee, kuid iga päevaga läheb olukord paremaks. Iga päev mõtleme ja vaatame, kas jalg lubab uusi harjutusi teha. Uusi tagasilööke ei tahaks,” sõnas Vassiljev, et väljakule naasmise osas tehakse otsus jooksvalt.