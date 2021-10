Thomas Häberli ootamatult põnevaks läinud tabeliseisust: teame, et teine koht on jätkuvalt võimalik

Samas polnud täna Eesti jaoks kõik roosiline. Nimelt said nii Henri Anier kui ka Vladislav Kreida kollase kaardi, mis jätab nad esmaspäevasest kohtumisest Walesi vastu eemale. "Alati võib seis ka hullem olla. Meil on rünnakus palju valikuid: Sergei Zenjov, Henrik Ojamaa, Robert Kirss. Meil on rünnakus palju valikuid. Vaatame, mis on parim variant."

Pikalt E-alagrupis viimasel kohal olnud Eesti jaoks on tabeliseis muutunud ootamatult põnevaks. Võit Valgevene üle kergitas Eesti nendest mööda neljandaks. Kuna samal ajal leppisid Tšehhi ja Wales 2:2 viiki, on Eesti kahest konkurendist vaid nelja punktiga maas. Vaid tabeliliider Belgia on 16 punktiga teistelt eest ära pääsenud. "Oleme võitluses tagasi," hindas Häberli. "Teame, et teine koht on jätkuvalt võimalik. Sellepärast oli ka oluline, et teised viigistaks. Võtame mängu korraga."