Kalev/Cramole kaotanud Türgi klubi peatreener süüdistas kohtunikke

Kalevi peatreener Roberts Štelmahers ütles pressikonverentsil napisõnaliselt, et on võidu üle õnnelik. "See mäng oli mõlemalt poolelt väga emotsionaalne. Mõlemad tahtsid võita ja meil on väga hea meel, et suutsime võõrsil tugeva Tofase vastu võidu võtta," sõnas lätlane.