Anett Kontaveiti uus treener loodab eestlanna aidata maailma esikümnesse: tunnen, et teen head tööd

Kontaveit on Tursunovi juhendamisel näidanud häid esitusi. Ta triumfeeris nii Clevelandi kui ka Ostrava tenniseturniiril. Praegu toimuval Indian Wellsi tippturniiril on eestlanna jõudnud neljandasse ringi.

Portaalile Tennis.com pikema intervjuu andnud Tursunov sõnas, et on aidanud eestlannal mängu rohkem agressiivust tuua. "Ta on veidi rohkem agressiivsem, mis on minu arvates sisse ehitatud väärtus. Tundsin, et tema mängus on agressiivsust, mis on aga olnud maha surutud. Leidsin, et see tuleks ära kasutada," rääkis tennisetreener.

"Tahtsin väljakule saata agressiivsema Kontaveiti ning töötada asjade kallal, mis teeksid teda enesekindlamaks ja agressiivsemaks," jätkus Tursunov. "Kui püüad olla agressiivne, aga miski ei toeta seda, siis inimene muutub tujukaks ja pallid hakkavad lendama vastu tagumist seina."

Kontaveit jättis kahe nädala taguse Chicago tenniseturniiri pisivigastuse tõttu pooleli. Kuigi Tursunovile ei meeldinud mängijana kunagi vigastuse tõttu loobumisvõite anda, siis treenerina ta mõistab sellist käitumist. "Väike vigastus võib vahel viia tõsisema asjani," selgitas treener, kes on varasemalt juhendanud ka Arina Sabalenkat ja Jelena Vesninat.

Tursunov avaldas ühtlasi, et eestlanna pikemaajalisem eesmärk on jõuda maailma esikümnesse. Seni on tema parimaks kohaks 14. positsioon, milleni ta jõudis tunamullu aprillis. "Kui ta räägib mulle, et tahab esikümnesse jõuda, siis ma ei hakka keskenduma järjekordse WTA 250 kategooria turniiri võitmisele, mis edetabelis sportlast eriti ei aita. Ma ei hakka keskenduma sellele, et iga hinna eest mingi matš võita. Keskendun sellele, et aidata Kontaveiti mäng tasemele, mis lubaks tal (esikümnes) võistelda."

Tursunov ei soovi Kontaveiti viimase aja edu enda nimele panna. Küll aga tunnistas ta, et on treenerina enesekindlamaks muutunud. "Tunnen, et teen head tööd. Varasemalt kartsin ma seda öelda," sõnas venelane. "Vahel käitun idioodina ja mulle meeldib sea teha. Tean aga, millest räägin ja olen asja vastu kirglik."

Kontaveit jätkab Indian Wellsi turniiri ööl vastu kolmapäeva, kohtudes neljandas ringis brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 115.). Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande.