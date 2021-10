TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Kontaveit kohtub Indian Wellsil suurüllatajaga

Kontaveit on Maiaga kohtunud juunioride turniiridel. Mida temast mäletad ja kui palju oled teda viimasel ajal jälginud? "Viimasel ajal vähe, sest me ei mängi tihtipeale samu turniire. Aga ta on pidanud väga hästi mängima, et neljandasse ringi jõuda. Kedagi ei tohi alahinnata. Noorte eas me küll mängisime, aga see on peaaegu 10 aastat tagasi - sellele väga toetuda ei ole mõtet," sõnas Kontaveit täna varahommikul Delfile.