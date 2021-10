Rapla mured jätkuvad: vigastatud lätlase asemele toodud leedulase Rapla karjäär kestis 7 minutit, Sutt on hädas seljaprobleemiga

Rapla Avis Utilitas teatas, et ka võistkonna üks liidritest, 26-aastane Saimon Sutt on hädas seljaprobleemidega. "Saimon Sutt on seljas muret tegevate diskide tõttu kergendatud koormusel järgmiseks kaheks nädalaks. Soovime Saimonit näha õigepea väljakul, aga nii, et mängumees saaks endast anda 100%, seniks korralikku taastumist!" lisati pressiteates.