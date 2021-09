Haruldast ebaõnne kogenud Rapla loodab päikese välja tuua

Rapla uue peatreeneri hispaanlase Lluis Riera soov oli, et 16. augustil tema Eestisse jõudes oleks võistkond võimalikult koos. Pingutustest hoolimata osutus tegelikkus karmimaks. Vigastuste ja muude tagasilöökide tõttu – näiteks on Rapla viimasel hetkel mõnest välismaalasest ilma jäänud – pole tiim saanud pidada ühtegi korralikku kontrollmängu. Eesti-Läti liiga algus on ukse ees, Rapla esimene mäng on 2. oktoobril Ogrega.

„Nii palju halbu kokkulangevusi polegi varem hooaja eel olnud. See on väga ootamatu,” rääkis klubi juht Jaak Karp.