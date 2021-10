FOTOD | Thomas Häberli: tunnen Valgevene peatreenerile kaasa, aga meie olukorrad pole võrreldavad

Keskkaitsja Karol Mets tõdes samuti, et koondis ei lase end Valgevene koondise ümber käivast meediakärast heidutada: "Meie keskendume ikka sellele Valgevenele, kes mängis oma parimas koosseisus. Me ei lase end nendest asjadest häirida, mis meedias ringlevad."

"Et saavutada positiivne tulemus, peame lööma ühe värava rohkem ning see algab kaitsest. Peame olema taga tugevad ning vastaste kastis kliinilised. Valgevenel on kiired ründajad, nad on üleminekutes tugevad ja neil on kvaliteeti igal positsioonil," lisas Häberli.

"Tunnen nende peatreenerile natuke kaasa, aga olen siiski arvamusel, et meie olukord oli hullem, sest meil oli kevadel rivist väljas kogu treenerite tiim, lisaks veel sekeldused Poolas [Tšehhi vastu] toimunud mänguga. Meie olukorrad ei ole võrreldavad, aga ma tean, et treeneril pole lihtne telekast mängu vaadata."

"Minu jaoks tegid nad viimastes mängudes head esitused, kuigi tulemused nii head ei olnud. Võtan neid kui tiimina, kes on praegu tippvormis. Nad on meist paberil paremad ning tuleb kindlasti keeruline mäng nagu valikmängud ikka," sõnas Häberli ja kinnitas, et vastaste koosseisu mured Eesti homset taktikalist lähenemist ei muuda.

Kuigi Flora Konverentsiliiga mängus saadud vigastuse tõttu jäi koondisetsüklist eemale ka Walesis juba 30. minutil Puri vastu sisse vahetatud Michael Lilander, ei ole Häberli arvates muretsemiseks põhjust. "Meil on sel positsioonil veel Taijo Teniste ning teisigi, kes seal võivad mängida. Seis pole muidugi hea, aga meil on veel valikuid."

Walesi mängu emotsioonid veel sees



Metsa sõnul on meeskonnas tunda veel kuu aega tagasi Walesis saavutatud väärt viigi positiivseid võnkeid. "Töömeeleolu on väga positiivne. Meeskonnas valitseb hea energia. Selle viigi pealt on hea järgmisele mängule vastu minna," ütles Mets.

Ründajate leeri pressikonverentsil esindanud Henri Anier pidi vastama küsimusele, kas nädalavahetusel Paide linnameeskonna särgis Narva Transile löödud kaks väravat 4:0 võidumängus näitavad, et ta on taas oma parimas vormis. "Vorm on läbi aasta hea olnud. Teen samamoodi tööd hooaja lõpuni. Enesetunne on hea," jäi ta võrdlemisi tagasihoidlikuks.

"Mängime homme oma koduseinte toel ja loodame staadionil näha palju inimesi. Peame homme keskenduma nendele asjadele, mis me sel nädalal trennis läbi oleme käinud - et mängu ülesehitus oleks paigas, et me jõuaks piisavalt kiiresti vastaste kolmandikule. Tahame seal värava lüüa ja enda oma loomulikult puutumatuna hoida," lisas Anier.

Eesti - Valgevene kohtumine algab homme A. Le Coq Arenal kell 21.45. Otseülekande teeb ETV2. Delfi hoiab lugejaid mängu käiguga kursis otseblogi vahendusel.