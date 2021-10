FOTOD | Valgevene peatreeneri kohusetäitja Eestiga vahetusse läinud saabastest: on, nagu on, peame hakkama saama

"Muidugi on paha, et päris peatreener ei saa koroonaviiruse tõttu neist mängudest osa võtta, nagu ka viirusesse nakatunud Maksim Švetsov, lisaks veel mõned vigastused ja uued lisandujad... See kõik on meie ettevalmistust muidugi mõjutanud, aga see on olukord, millega meil tuleb silmitsi seista. On, nagu on," rääkis Raduško MM-valikmängu eelõhtul Lilleküla staadionil toimunud pressikonverentsil.

"Oleme nüüd samades saabastes, nagu Eesti eelmises mängus meie vastu - olukord on totaalselt vastupidine. Eks homne päev annab vastuse, kumb meeskond on tugevam."

Raduško rääkis, et on koju jäänud peatreeneri Georgi Kondratjeviga iga päev mitu korda telefoniühenduses. "Ta helistab iga kolme tunni tagant ja on väga huvitatud sellest, mis meil meeskonnas toimub. Oleme kogu aeg kontaktis," andis treeneri asetäitja mõista, kes tegelikult hetkel tööprotsesse juhib.





Küsimusele, kas tegu võib olla tema enda treenerikarjääri raskeima väljakutsega - sattuda ootamatult peatreeneri kingadesse ja juhtida võõrsilmängus kärbitud tiibadega meeskonda -, vastas Raduško: "Jah, nii võib öelda küll. Meid ootab raske ülesanne, aga me peame selle läbi tegema ja hakkama saama."

Homset taktikat ega vastase tugevusi ja nõrkusi polnud Raduško nõus ajakirjanike ees lahkama. "Mulle ei meeldi enne mängu kaarte avada. Mängijad loomulikult teavad kõike, mida nad peavad teadma. Eesti on korralik meeskond - füüsiliselt tugev, kiirete ründajate, heade poolkaitsjate ja soliidse kaitseliiniga. Anname endast parima," lausus ta vaid.

Eesti on kihlveokontorites favoriit

Vastaste koosseisumured tegid kihlveokontorites Eesti koondisest homse mängu soosiku. Valgevene seis komplekteerituselt on pea sama trööstitu nagu Eesti koondise seis kevadel, kui suur osa koondises pidi koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktsetena Minskis toimunud kohtumist kodust telerist vaatama.