Ferrari vormeliässa ootab Türgi GP-l ees karistus

F1 -s on sõitjatel lubatud hooaja jooksul kasutada kolme erinevat jõuallikat. Sainzil oleks aga see juba neljas.

Sainz ja Leclerc on hooaja üldarvestuses vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal. Hispaanlasel on koos 112,5 punkti, monacolasel 104 silma. Sainz on tänavu teeninud kolm poodiumit, Leclerc ühe.