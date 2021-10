Lewis Hamiltoni võib Türgi GP-l ees oodata karistus

Sky Sports kirjutab, et Hamilton on tänavu võistelnud kolme erineva mootoriga, mis on maksimaalne, mida reeglid lubavad. Iga järgnev mootorivahetus tähendab karistust stardijärjekorras.

Hooaja lõpuni on aga jäänud seitse etappi ning Mercedes ei taha riskida Hamiltoni masina mootori töökindlusega. "See on üks võimalus," kommenteeris Wolff, et Hamiltoni vormelil võidakse juba Türgis uus mootor panna. "Millal ja kuidas, pole veel otsustatud."

Red Bull otsustas Lewis Hamiltoni tiitlirivaali Max Verstappenil masinal neljanda mootori panna ja sellega karistuse võtta viimatisel Venemaa GP-l. Kuigi hollandlane alustas sõitu sõitjaterivi lõpust, suutis ta välja võidelda teise koha.

"Kõige tähtsam on, et vastupidavuse probleemide tõttu sõitja ei katkestaks," sõnas Wolff. "Kui lõpetada teise või kolmandana, siis see on normaalne. Pikk tiitliheitlus on veel ees. Kui aga katkestada..."

Hamilton juhib Türgi GP eel F1 sarja 246,5 punktiga. Verstappen kaotab talle vaid kahe silmaga.