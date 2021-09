Treeningul lapsele rusikaga äsamises süüdistatava tuntud Eesti treeneri juhtumit hakkab uurima judoliidu aukomisjon

Kaljulaid selgitas, et kuna Rannikmaa on nii judo- kui sumotreener ning spordiklubis Sakura tegeletakse mõlema spordialaga, menetlevad juhtumit ka mõlemad alaliidud.

Kaljulaid lisas, et tegemist on esimese korraga, kui Rannikmaa osas on selliseid süüdistused esitatud. "Kogu olukord on väga kahetsusväärne," tõdes ta.