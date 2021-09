Süüdistuste kohaselt oli Rannikmaa ühe vahejuhtumi käigus löönud tüdrukut selja tagant rusikaga nii tugevalt vastu kukalt, et lapsel tekkis pähe muhk.

"Kõik on väga absurdne," rääkis Rannikmaa Delfi Spordile. "Treeningul oli üks õpilane seljaga sinna poole, kus maadlus toimus. Ma müksasin teda, et palun pööra näoga sinna poole, kus maadlus toimus. Muidu võib juhtuda õnnetus, et maadlejad kukuvad inimesele otsa."