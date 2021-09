Barcelona mured jätkuvad: suurklubi kaotas taas punkte, Koeman sai mängu lõpus punase kaardi

Mängu seitsmendal lisaminutil sai kohtunikega vaidlemise eest punase kaardi ka Barcelona peatreener Ronald Koeman . "Hispaanias on probleem see, et sind saadetakse mitte millegi eest minema," rääkis Koeman La Liga TV vahendusel. "Nad ei selgita otsust, vaid toovad lihtsalt põhjenduseks sinu hoiaku."

Barcelona on hooaega alustanud kahe võidu ja kolme viigiga. Meistrite liiga avamängus jäädi koduväljakul 0 : 3 alla Müncheni Bayernile. Konarliku alguse tõttu on meedias juba hakatud spekuleerima, et Koemani töökoht on ohus. Cadiziga peetava kohtumise eel toimunud pressikonverentsil keeldus Koeman ajakirjanike küsimustele vastamast ning luges ette hoopis kolme minuti pikkuse avalduse, kus palus fännidelt tuge. Loe pikemalt siit.