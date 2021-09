Jüri Vipsile ikkagi kohta ei jagunud. AlphaTauri kinnitas uue hooaja koosseisus

Esmalt kinnitati Red Bulli poolt, et nende ridades jätkavad Max Verstappen ja Sergio Perez. Nüüd teatas AlphaTauri omakorda Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda jätkamist tuleval hooajal.

Mõnda aega spekuleeritigi, et F2 sarjas osalevad Vips või Liam Lawson võivad saada Red Bulli süsteemi sees ametikõrgendust ja tõusta F1 sarja. Nüüd on selge, et Vips ja Lawson peavad ka tulevaks hooajaks leidma sõiduvõimalusi teistes sarjades.