Hitech Grand Prix võistkonnas kihutav Jüri Vips sai keset hooaega oma põhitööst puhkust. Vormel 2 sarjas oli kahekuuline paus ning 21-aastane võidusõitja sai veeta aega Eestis ja puhata. „Võidusõiduga ma sel ajal ei tegelenud,“ tunnistab ta.

Hingetõmbepaus oli vajalik, sest igapäevaselt on Vips rakkes mitmel rindel. Lisaks vormel 2 sarja võidu jahtimisele on tal kanda vastutusrikas roll vormel 1 sarja MM-tiitli eest võitleva Max Verstappeni abilisena. Just Vips on see, kes aitab hollandlasel erinevaid variante testides autot seadistada.