Jalgpallikoondise mängude teleõigused võitnud platvorm: Eesti kohtumised maksumüüri taha ei kao

Aastaid on eestlased saanud kodumaa koondisemängudele ja EM-i finaalturniiridele kaasa elada ERR-i vahendusel vabalevist. Tulevasest aastast kolivad aga Eesti jalgpallikoondise mängud ja EM-i finaalturniirid tasulisse kanalisse.

Nimelt teatas Rootsis paiknev Nordic Entertainment Group (NENT Group), et on alustanud Euroopa jalgpalliliidu UEFA-ga pikaajalist koostööd, mille tulemusena kolivad Eesti koondise matšid ja EM-i finaalturniirid üle voogedastusplatvormile Viaplay. Koostöö sõlmiti aastateks 2022–2028. Lisaks hakkab Viaplay üle kandma Eesti koondise 2026. aasta MM-i valikmänge ja UEFA rahvuste liiga kohtumisi ning UEFA rahvuste liiga finaale.

Delfi kirjutas juba juulis, et Eesti koondisemängude ja EM-i ülekannete näitamise õigusi soovivad väidetavalt neli siinsel turul tegutsevat ettevõtet, kuid peamine võitlus käis ERR-i ja NENT Groupi vahel. Seejuures oli soosikuks just NENT Group ning 1. septembril selguski, et Rootsi firma saavutas võidu.

NENT Groupi kommunikatsioonijuht Nicholas Smith teatas kolmapäeval Delfile, et kuigi koondisemängud kolivad Viaplaysse, siis vähemalt Eesti rahvuskoondise kohtumised maksumüüri taha ei kao. "Kõik Eesti jalgpallikoondise mängud on vaatamiseks tasuta," sõnas ta. Ka Eesti jalgpalli liit täpsustas, et nende teada – vastav info pärineb kõnelustest Viaplay ja UEFA-ga – peaksid Eesti koondise mängud vaatajatele jääma tasuta kättesaadavaks. Kuidas see muidu tasulisel platvormil tehniliselt välja hakkab nägema, ei ole veel teada.

Missugused aga siis hakkavad tulevikus Eesti jalgpallikoondise ülekanded välja nägema? "Mänge hakkavad kommenteerima Eesti kommentaatorid," teatas Smith. Ettevõtte esindaja lubas televaatajatele, et Eesti koondise kohtumisi hakkavad eksperdid analüüsima otsestuudiotes, mis on eetris nii kohtumise eel, mängu vaheajal kui ka selle järel. Smith lisas, et ülekannete ajal võetakse kommentaare ka mängijatelt/treeneritelt.