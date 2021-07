Hiljuti toimunud jalgpalli EM-finaalturniiri ajal said siinsed vutifännid kohtumisi jälgida ERR-i vahendusel. Mängudele eelnes stuudioanalüüs. Eksperdid arutasid nähtut ka poolajal ning lõpuvile järel. Lisaks selgitati põnevamaid momente siinse publiku jaoks uudse taktikalaua peal. Võib juhtuda, et tulevikus näeme sellistest asjadest ainult und ning jalgpalli EM-finaalturniiri mängude vaatamine võib vaataja jaoks muutuda tasuliseks. Tasulisse voogedastuskanalisse koliksid sellisel juhul ka Eesti jalgpallikoondise kohtumised. Nimetatud mänge müüakse ühtse paketina ja praeguseks on tõsine oht, et välismaine ettevõte ostab teleõigused endale ja paneb need seejärel maksumüüri taha.