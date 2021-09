Raudne Kauboi läbis vastuoluliste meetoditega 101 triatloni järjest. Miks Rait Ratasepp on ikkagi kõvem mees?

Eestlasteni on ultratriatlon jõudnud Rait Ratasepa ulmeliste katsumuste kaudu. Peagi alustab ta Fuerteventural 60-kordset ultratriatloni. Järjestikuste triatlonide Guinnessi rekord kuulub prantslasele Ludovic Chorgnonile, kes läbis 2015. aastal 41 täispikka katsumust. Ratasepa tippmark on 40. Lawrence on suutnud enamat, kuid ta on seda tehes kasutanud võtteid, mis ei ole üldtunnustatud reeglitega kooskõlas. 2015. aastal läbis Lawrence 50 triatloni järjest. Seejuures tegi ta seda 50 USA osariigis. Tänavu võttis ta ette veelgi hullumeelsema katsumuse. Kodulinna Lindoni ümbruses kruttis ta selle arvu koguni 101-ni.