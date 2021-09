Rait Ratasepa katsumus on väärt Guinnessi rekordit, kuid talle seati üks uus ja ebareaalne tingimus

Eestlase sõnul võib olla probleem ka tõsiasjas, et ta ei plaani Guinnessilt teenust sisse osta. „Mina neile midagi lisaks ei maksa ja taotlen rekordi kinnitamist tasuta korras. Niimoodi on aga pikad järjekorrad. Seega on neil väike huvi selliste asjadega tegeleda,” tõdes ta.

Ametliku võistlusena on seni kõige pikema jõuproovina korraldatud 30-kordne ultratriatlon. Seda tehti 2013. aastal. Tuleb märkida, et ka Chorgnon korraldades katsumuse endale ise ehk ta tegi seda täpselt samadel tingimustel nagu Ratasepp nüüd.

„Mulle öeldi, et katsumus peab olema korraldatud võistlusena. Katsumust ei tohi ise rekordi eesmärgi nimel korraldada. Varasemalt seda nõuet ei olnud. Nüüd loodi tingimus, mis muutis edaspidi rekordi püüdmise võimatuks. Tundub, et neid huvitavad lühikesed ja lihtsasti jälgitavad asjad, millega saadakse kiire ning väikese vaevaga suurt tähelepanu,” tõdes Ratasepp.

„Küsisin tingimused üle ja nad andsid rekordikatse nõusoleku. Samas kirjutasid nad ette tingimused, mis vajavad täitmist. Esiteks peavad rajad peavad olema korrektselt mõõdetud ja kõik täpselt kirja pandud. Seejärel peavad olema tunnistajad, kes kinnitavad, et kõik toimus nii nagu pidi. Ujumises peab olema näiteks rajapikkuste lugeja. Lisaks peab olema elektrooniline ajavõtt. Veel on vaja teha fotosid ja videoid ning neid Guinnessile edastada. Need tingimused täidan ma kõik ära,” rääkis Ratasepp positiivsest ning tõi seejärel välja uue reegli, mida varasemalt ei ole nõutud.

Ratasepp on seekordse katsumuse eel Guinnessiga ühendust võtnud ning uurinud välja kõik tingimused, mis vajavad täitmist, et tippmark ametlikult kirja läheks.

„Chorgnon võib olla tõesti ostis Guinnessilt teatud teenused sisse. Tema katsumuse eelarve oli 156 000 eurot. Minu omast on see neli korda suurem. Guinnessi rekord on üles ehitatud nii, et sooritust võib ise jäädvustada ja seejärel neile esitada. Nüüd on nad aga seadnud tingimuse, mida mul on võimatu täita. Sellist võistlust ei hakka keegi kunagi korraldama,” selgitas Ratasepp olukorda. „Võib olla kunagi tuleb 40-kordse võistlus, kuid eeltingimus on see, et peab olema kuus osalejat. 60-kordsele kuus osalejat saada on võimatu. Kui vajalikku osalejate arvu kokku ei saa, siis nende tingimustega ei ole võimalik rekordit püüda. Tundub, et Guinnessil on esmatähtsad ärihuvid.”

„Praegu ongi olukord selline, et esmalt tuleb maksta nö riigilõiv ja alles seejärel saadetakse reeglid, mida on rekordi saamiseks vajalik täita. Samas ei ole kusagil kirjas, milliste reeglite alusel on eelmised rekordid püstitatud,” viitas Ratasepp praegusele tippmargile, milleks 41 järjepanu läbitud triatloni.

Samas tunnistab Ratasepp, et Guinnessi rekordi ametliku kinnituse saamine oleks mitmes mõttes oluline ja seetõttu pingutab ta viimase hetkeni. Praegugi on ta sealsete inimestega kirjavahetuses olnud, et oma olukorda ja võimalusi selgitada.

„Minul endal on ükskõik, kas see rekord on seal raamatus või mitte. Teen neid katsumusi, et ise areneda ja näha, milleks olen võimeline. Kuna Guinnessi rekordeid käsitletakse aga meedias laialdaselt ja see on justkui kvaliteedi märk, siis hea meediakajastuse seisukohast on see oluline argument. Ka sponsorite leidmise seisukohast on Guinnessi rekordi püüdmine oluline. Seega annan endast parima, et tingimusi täita nii hästi kui võimalik,” selgitas Ratasepp olukorda. „Eks lõpuks ole näha, kas Guinnessi jaoks sellest piisab.”

Võistluse lõpus tellib Ratasepp endale ka dopingukontrollid. Samas viimast Guinnessi poolt ei nõuta. „Leian, et see on oluline detail, mille saan veel juurde lisada,” põhjendas ultratriatleet.