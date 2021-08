Mängijakarjääri ootamatult lõpetanud Premium liiga ründeäss liitus Levadia treeneritetiimiga

"Olen väga rõõmus, et Viktor Levada tõi klubi ikooni oma koduklubisse tagasi!” ütles FCI Levadia peatreener Marko Savić klubi kodulehe vahendusel . "Nikita Andreev sobib suurepäraselt meie treenerite tiimi ning meil on tema suhtes väga suured ootused. Olen kindel, et Nikita moodustab koos Tarmo Kingiga klubi spordialasel juhtimisel hea tandemi."

"Levadias alustasin ma jalgpallurina profikarjääri ning samuti alustan Levadias oma teekonda elukutselise treenerina. See on väga sümboolne ja ma olen kindel, et suudan aidata nii klubil kui meeskonnal saavutada edu! Suur tänu klubi presidendile Viktor Levadale, klubi juhtkonnale ja treeneritele kutse ja usalduse eest!” lisas ta.