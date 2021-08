Premium liiga ründeäss tõmbas üleöö karjäärile joone alla

"See oli meie jaoks täiesti ootamatu. Üleeile teatas ta meile, et lõpetab karjääri," lausus Belov Soccernet.ee-ga vesteldes. "Viimane kuu oli tema jaoks raske nii mängudel kui ka treeningutel. Lisaks sai ta minu arust pakkumise teha treeneritööd. Ma usun, et lähiajal avaldab ta ise, mis ja kuidas."