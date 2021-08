Tokyos vaimse tervisega hädas olnud, aga edukalt areenile naasnud Biles: pole paha kahe medaliga lahkuda!

24-aastane ameeriklanna loobus mäletatavasti möödunud teisipäeval ootamatult naistkonnavõistluse finaalist. „Ma ei usalda end enam. Viimaste päevade sündmused on loonud tunde, et ma kannan kogu maailma raskust oma õlgadel. Kardan vaimse tervise pärast, mis on tähtsam kui kõik medalid,” selgitas Biles palju kõneainet tekitanud otsuse tagamaid. Loe lähemalt siit.