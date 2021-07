Tokyo olümpiamängude suurim skandaal, uudispomm, sündmus on superstaari, riistvõimleja, neljakordse olümpiakulla, ameeriklanna Simone Bilesi ootamatu lahkumine keset võistlust. Pärast naiskonnavõistluse toenghüpet, mis suhteliselt untsu läks, kuulutas Biles, et astub kõrvale. Päev hiljem teatas ta, et ei osale ka mitmevõistluses ega üksikaladel. Kõik, mängud on tema jaoks lõppenud ehk ka kogu karjäär.