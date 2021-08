Paide jalgpallur selgitas klubivahetust: minu jaoks polnud rahuldav, et kaotame liidritele juba kümne punktiga

Paide spordidirektor Gert Kams sõnas juulis ilmunud pressiteate vahendusel , et otsus sündis erimeelsuste tõttu. "Olukorras, kus peatreeneril ja mängijal oli erinev nägemus koostöö osas, leidsime koos mängijaga, et parim lahendus nii klubile kui mängijale on minna hooaja lõpuni laenule," vahendas Kams.

"Vaadates meie meeskonda paberil, siis polnud minu jaoks rahuldav, et me kaotasime eelmisel hooajal Florale 16 punktiga ja sel aastal poole hooajaga nii Florale kui Levadiale juba 10 punktiga," selgitas Mööl portaalile Soccernet.ee erinevat nägemust.

"Minu jaoks oli viik Floraga, Kaljuga või Levadiaga keskpärane, mitte hea tulemus. Minu arvamus oli, et mängijaid on vaja paremini taktikaliselt nii treeningutel kui videoanalüüsidega ette valmistada, anda selgemaid ja läbimõeldumaid juhiseid ning tõsta treeningute intensiivsust," rääkis ta."Sellest hakkaski minu ja peatreeneri arvamus lahknema. Ma olen alati olnud aus ja avaldanud oma arvamust, kuid olen alati ka aktsepteerinud peatreeneri stiili ja nägemust, kui need aspektid on tema poolt selgelt edasi antud ja ka põhjendatud."