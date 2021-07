Paide Linnameeskonna mängija vahetab klubi

Paide spordidirektor Gert Kams sõnas klubi sotsiaalmeedia vahendusel, et otsus sündis erimeelsuste tõttu. "Olukorras, kus peatreeneril ja mängijal oli erinev nägemus koostöö osas, leidsime koos mängijaga, et parim lahendus nii klubile kui mängijale on minna hooaja lõpuni laenule," vahendas Kams.