FOTOUUDIS | Huvitav rituaal: kas Kregor Zirk joob tõesti enne starti basseinivett?

"Teen seda sellepärast, et mul läheb suu hästi kuivaks. Täna ei võtnud veepudelit kaasa. See on mul juba rutiiniks muutunud, et kastan suu vett täis ja sülitan välja. See pole midagi erilist. Nagunii käib vesi päevast päeva sisse ja välja miljoneid kordi. Ma ei tunne mingit erilist maitset," sõnas Zirk, kui oli lõpetanud oma olümpia viienda stardi, 100 meetri liblikujumise eelvõistluse.