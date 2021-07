DELFI TOKYOS | Zirk lõpetas olümpia kolmanda isikliku rekordiga. "Tulin siia ilma ootusteta, lahkun väga heade emotsioonidega"

Põhienergia kulus Zirgil sel hooajal olümpianormi täitmisele. "Normi tegemisele läks tõesti väga palju aega ja närve, aga samas mulle meeldis, et see minuga juhtus. Sain mingit närvitaluvuskogemust, mis on tulevikuks väga hea."

Lisaks headele tulemustele võtab Zirk kahe päeva pärast Tokyost lahkudes kaasa väärt kogemusi ka basseiniväliselt. "Ujumise osas ei olegi väga midagi kõrva taha panna. Teistel võistlustel on bassein samuti 50 meetrit ja pukid samasugused. Poolfinaalis ja finaalis oli näha, et neis on rohkem võistlemist kui aja peale ujumist, mis on siin eriti tähtis. Kõige rohkem ongi kaasa võtta basseiniväliselt - melu, pikad vahemaad. Järgmine kord tean, mida oodata," sõnas ta.