Rootsi ootab kannatamatult medalit. Olümpiajuht rahustab: "Vaid kolmandik mängudest on läbi"

"Ainult kolmandik mängudest on läbi," rahustas Reinebo, vahendab Ilta-Sanomat . "Rios saime varajase kuldmedali ja see oli psühholoogiliselt oluline kogu koondisele, mitte ainult ühe ala sportlastele."

"Medalite eesmärk seati vastavalt potentsiaalile ja meil on veel võimalus selleni jõuda, isegi ületada," ütles Reinebo.

"Naiste jalgpallis on meil olnud tõeliselt hea algus. Individuaalaladel on selge, et vähesed sportlased pole oma eesmärkideni jõudnud," mõtiskles Reinebo.