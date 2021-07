Rootslased on marus, medaliarve Tokyos endiselt avamata. "Peaksime Kosovost või Eestist ikka paremad olema"

Rootsi olümpiakomitee juhtivametnik Peter Reinebo teatas olümpiamängude eel, et Tokyost võiks tulla 8–12 medalit. Seni pole aga rootslased veel poodiumile pääsenud.

Iltalehtile kommenteeris olukorda Rootsi väljaande Expresseni ajakirjanik Ludvig Holmberg. "Olen kaks päeva järjest judot kajastanud. Mõlemal päeval langes meie mees enne poolfinaale konkurentsist, kusjuures nad oli medalikandidaadid," kurtis rootslane Soome meediale. "See teeb südame pahaks!"

Samal ajal on naaberriigil Eestil aga kirjas juba kaks medalit, kui naiste epeevehklemise individuaalturniiril võitis Katrina Lehis pronksi ja paar päeva hiljem koos Julia Beljajeva , Irina Embrichi ja Erika Kirpuga naiskonnavõistluses kulla.

"Päris kriis veel Rootsis pole, aga algus on olnud halb. See valmistab pettumust," jätkas Holmberg. "Ootasime rohkemat. Peaksime ikka Kosovost või Eestist paremad olema." Nimelt on Kosovol käes juba kaks kuldmedalit.