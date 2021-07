Irina Embrichi abikaasa: suur tänu kõikidele tüdrukutele ja Kaido Kaabermale, kes Irina finaalis rajale lubas

Vehkleja abikaasa sõnul on see kuldmedal väärt palsam 2016. aasta Rio de Janeiro mängude neljanda koha järel. „Mäletan, kuidas eelmine olümpia lõppes pronksimatši järel pisaratega. Vahepeale on jäänud raskeid aegu. Iral oli trauma ning ka vanus (Embrich sai tänavu 41-aastaseks) on juba peale tulnud,” rääkis Aleksandr Embrich. „Lõpuks tuli aga see kauaoodatud olümpiamedal ja kohe kuldne.”

Aleksandr Embrichi sõnul on perekond läbi aastate olnud Irina Embrichile toeks ning see on ka ainumõeldav võimalus. „Ise mängisin jalgpalli ning ka laps tegeleb spordiga. Kõik saavad aru, et Ira jaoks on sport elus tähtsal kohal. Oleme 20 aastat koos olnud ja võin öelda, et raske ei ole olnud. Oleme sellise elukorraldusega harjunud ja kõik toimib,” muigas ta. „Eks sportlasel on lihtsalt vahepeal raske. Ühel hetkel oled mäe peal ja seejärel jälle all. Ta on 22 aastat kõrgel tasemel vehelnud ja oleme perena teda kogu aeg toetanud. Praeguseks on Ira juba nii kogenud sportlane, et mul ei ole vaja kõrvalt midagi öelda.”