Esimesena vehklemisnaiskonnast välja jäänud Kuusk: teadsin, et tuleb kuldmedal! Eesti võistkond oli kõige terviklikum

„Tuleb tõele au anda ja öelda, et teised olid minust tugevamad,” lausus Kuusk. „Loomulikult loodab iga sportlane ise olümpiale jõuda ja medaleid võita. Loodan, et kunagi tuleb ka minu võimalus. Ehkki kunagi ei tea ette, mis juhtuma hakkab. Kindlasti teeb see võit mind heas mõttes kadedaks. Just heas mõttes, mitte halvas – annab palju motivatsiooni juurde. Tean, et heal päeval võib kõike juhtuda. Tüdrukute ees on nüüd selline müts-maha-tunne.”