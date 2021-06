OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Anett Kontaveit murrab end Eastbourne'i tenniseturniiril finaali?

Kuna Eastbourne'is on hakanud vihma sadama, teatasid korraldajad, et Kontaveiti mäng on edasi lükatud ning ei alga enne kella 14. Vahetult enne kella 14 teatasid korraldajad, et mängu algus on taas tunni võrra edasi lükatud. Tund aega hiljem oli korraldajad sunnitud teatama, et poolfinaal lükkub veel edasi ehk ei alga enne kella 16. Põhjuseks on ikka vihmasadu. Viimase info kohaselt algab matš kell 16.20.