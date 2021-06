Anett Kontaveit: tulin siia eesmärgiga paar mängu murul alla saada, aga mul on hea meel finaalis olla!

Kuigi loobumisvõiduga ei meeldi kellelegi edasi pääseda, siis Kontaveit tunnistas, et poleks täna kõige meelsamini järjekordset maratonmatši pidanud.

Itaallanna Camila Giorgi andis Inglismaal Eastbourne'i murul Kontaveidile loobumisvõidu, kui mängitud oli 47 minutit ja 9 geimi ning eestlanna 5:4 peal. Veerandfinaalis oli Kontaveit saanud kahe ja poole tunnise matši järel raske võidu šveitslanna Viktorija Golubici üle.

"Muidugi ei taha ma kunagi niimoodi võita. Mul on väga kahju, et ta pidi katkestama. Aga need olid väga tasavägised üheksa geimi. Olen siiani saanud väga häid võite ja olen rahul, kuidas ma praegu mängin. Mul on hea meel finaalis olla!" rääkis Kontaveit pressikonverentsil.

"Tulin siia ilma suuremate ootusteta. Teadsin, et see on tugev turniir tugeva nimekirjaga. Lootsin saada paar matši ja enne Wimbledoni muruga harjuda. Tunnen end hetkel väga enesekindlalt. Olin täna valmis pikaks mänguks. Üheksa geimi oli siiski küllaltki head tennist. Giorgi lööb tugevalt, liigub hästi ja mängib murul teravalt.

"Usun, et olen peale eilset kahe ja poole tunnist mängu piisavalt muru peal aega veetnud, nii et järjekordne kahe ja poole tunnine mäng poleks mulle füüsiliselt head teinud, aga olin ka täna valmis lõpuni mängima. Kuskilt ei valuta ja midagi haiget ei tee. Kui asjad oleksid teistmoodi või kuskilt järele annaks, peaksin mõtlema, kas oleks tark mängida või mitte, aga praegu hoiab keha väga hästi kokku. Ja energiat on mul ka," lisas Kontaveit.

Finaalivastast ootab Kontaveit poolfinaalist Jelena Ostapenko (Läti) ja Elena Rõbakina (Kasahstan) vahel. Artikli kirjutamise hetkel juhtis Ostapenko 6:4, 4:1 (Ostapenko võitis lõpuks 6:4, 6:1).

"Võib tulla tõeline Balti finaal!" muigas Kontaveit. "Jelena lööb palli väga kõvasti ja varakult, milleks pean valmis olema. Oleme omavahel palju mänginud ja tean, mida oodata. Ta on väga hea mängija, võitnud suure slämmi. Mulle meeldib minna igale matšile vastu ilma ootusteta, kuid samas teadmisega, et võin kõiki võita."