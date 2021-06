Eesti rammumees näitas MM-il visa hinge. „Teipisin lihase nii kinni, et rebend oleks koos, ja tegin läbi valu edasi.”

Finaali ta ei jõudnud, kuid näitas nii füüsilist kui ka vaimujõudu ja teenis kaasvõistlejatelt kõvasti respekti. Ka sotsiaalmeedias kostsid julgustavad laused: Ervin, pane kõvasti edasi, sinu aeg veel tuleb.

Esmalt oli segadus võistlema pääsemisega, alguses arvati Eesti vägilane reservi, starti pääses ta tänu sellele, et britt Graham Hicks otsustas vigastuse tõttu loobuda.

„Lugu oli selline, et eelmise aasta MM-ile kutsuti mind juba suvel,” rääkis Toots tausta lahti. „Sügisel toimus aga Euroopa tugevaima mehe võistlus, mis on MM-i kvalifikatsiooniks. Seal öeldi kõigi kuuldes: esimesed kolm pääsevad MM-ile, kui aga Toots, kel koht juba käes, tuleb kolme sekka, siis saab ta pileti järgmisele MM-ile. Selge! Tulin kolmandaks. Tänavuse aasta MM-i nimekirjas olin aga reservis. Miks? Korraldaja ütles, et tema pole mulle kohta lubanudki, ometi kõik võistlejad ju kuulsid seda. See oli meie spordis enne võistlust suur arutelu teema, et miks Euroopa kolmandat pole nimekirjas. Aga tülli ei saa ma ka minna, nii lendasin kohale teadmisega, et ma ei võistle, sellest ka väga kesine ettevalmistus. Päev enne võistlust tuli korraldaja minu juurde: võistled! Saad seda, mida EM-il sulle lubasin. No on tola.”