BLOGI | Teine võit järjest! Eesti alistas EMiks valmistuva Soome jalgpallikoondise

Eesti läheb mängule vastu hea enesetunde pealt, kui teisipäeval alistati Balti karika avamatši raames 1:0 Leedu. Sellega lõpetati 19-mänguline võidupõud. "Jõudsime ilusti kohale, aga trenni pole väga saanud teha. Tegime ühe taastuva trenni ja nüüd teeme ühe mängueelse ka. Kõik on õnnelikud ja positiivsed, et võit tuli," kirjeldas ääremängija Vlasi Sinjavski neljapäevasel pressikonverentsil koondises valitsevat meeleolu.

Koondise puhul on mängu eel suurimad küsimärgid heas vormis Henri Aneri osas, kes on nelja viimase koondisemänguga löönud neli väravat. Peatreener Thomas Häberl ei osanud neljapäeva õhtul veel öelda, kas ründaja on homseks mängukõlbulik. "Henri Anieri osas vaatame, kas ta saab mängida. Loodetavasti saab ta homme mängida, aga lõplikult selgub reedel. Teistega on kõik korras," rääkis šveitslane.