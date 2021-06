Häberli teeb Soome vastu muudatusi, Henri Anieri kohal on küsimärk

Sinjavski liitus tänavu veebruaris kõrgliigaklubi Karvinaga. "Eks kohanemine võtab natuke aega. Hooaja keskel tulla polnud lihtne. Praegu on juba natukene parem, saan aru, mida treener tahab minult. Vaikselt läheb paremini," sõnas Sinjavski, kes on tänaseks päevaks pidanud Tšehhi kõrgliigas 11 kohtumist ja löönud ühe värava.

Leedu vastu ei käinud platsil Karl-Jakob Hein. Londoni Arsenali hingekirja kuuluv väravavaht avaldas, et oli viimased kuu aega kimpus vigastusega. "Tol perioodil ei mänginud ma ka duubli eest. Nüüd on aga tervis hea ja olen valmis," kinnitas ta.

Mida peab Eesti tegema, et Soomet võita? "Eks loogiline vastus on, et hoida enda värav puhas ja rünnakul Soomele värav lüüa. Me peame nende tugevusi, peame ise olema distsiplineeritud ning kaitses valmis. Midagi lihtsalt ei tohi anda ning peame võimalused maksimaaltselt ära kasutama."

Heina sõnul pole Häberli ajastul koondise rutiin võrreldes eelneva peatreeneri Karel Voolaidiga eriti muutunud. "Ei ütleks, et see on suurel määral muutunud. Elu on üsna samasugune," sõnas ta. "Eks väiksemad muudatused on kindlasti siiski olnud."