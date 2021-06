Venus Williams: tean, et ükski küsimusi esitav ajakirjanik ei mängi nii hästi kui mina

Williamsilt küsiti, kuidas tema oma pika karjääri jooksul ajakirjanike ebamugavate küsimustega toime on tulnud.

"Mina olen sellega alati toime tulnud nii, et ma tean, et ükski inimene, kes mulle küsimusi esitab, ei suuda mängida nii hästi kui mina ega hakkagi seda kunagi tegema, seega pole vahet, mida te ütlete või kirjutate, te ei suuda mind kunagi kõigutada," rääkis Williams, lisades: "Aga iga inimene võtab seda erinevalt."

Venus Williams (WTA 104.) kaotas täna üksikmängu avaringis 3:6, 1:6 venelannale Ekaterina Alexandrovale (WTA 34.), kuid jääb veel French Openile paarismäguturniirile, kus tema partneriks on 23 aastat noorem kaasmaalane Cori Gauff. 17-aastane Gauff sai täna üksikmägus 7:6 (11), 6:4 võidu serblanna Aleksandra Krunici (WTA 213.) üle, kes pääses põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni.

23-aastane neljakordne slämmivõitja Naomi Osaka teatas eile, et loobub French Openil edasi mängimast nii turniiri, teiste mängijate kui ka enda heaolu huvides. Enne turniiri teatas ta, et ei anna Pariisis ühtegi pressikonverentsi, sest "on sageli tundnud, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega ning see tuletab end meelde alati, kui näen mõnd pressikonverentsi või selles ise osalen."

Osaka lisas eilses avalduses, et võtab nüüd aja maha ning lähiajal võistlustel ei osale. "Kui on õige aeg ja ma naasen, tahan WTA-ga teha koostööd, et arutada võimalusi, kuidas seda olukorda mängijate, meedia ja fännide jaoks paremaks muuta."

Suure slämmi turniiride ühisavaldus





Prantsuse tenniseliidu president Gilles Moretton tegi hilisõhtul Osaka loobumise teemal lühikese avalduse. Ta teatas: "Naomi loobumine Roland Garrosil mängimisest on kahetsusväärne. Soovime talle kõike head ja võimalikult kiiret paranemist ning ootame teda väga uuel aastal oma turniirile. Kõik suure slämmi turniirid, WTA, ATP ja ITF hoolivad jätkuvalt väga mängijate heaolust ning jätkavad kõiges edasi liikumist, mis puudutab mängijate kogemusi turniiridel - sealjuures ka meediaga suhtlemisel."