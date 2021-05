Naomi Osaka ei anna French Openil ühtegi pressikonverentsi: see on liigne koorem

"Kirjutan, et teatada, et ma ei räägi Roland Garrosi ajal pressiga. Olen sageli tundnud, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega ning see tuletab end meelde alati, kui näen mõnd pressikonverentsi või selles ise osalen," kirjutas 23-aastane tennisist.

"Tihtipeale me istume seal ning meilt küsitakse küsimusi, mida on küsitud juba mitmeid kordi varem või küsitakse midagi, mis meid endas kahtlema paneb ning ma ei anna end inimeste kätte, kes minus kahtlevad. Olen vaadanud mitmeid klippe sportlastest, kes pärast kaotust pressiruumis murduvad ning tean, et te olete neid samuti näinud."

"Ma usun, et kogu olukord sarnaneb maaslamaja löömisega ning ma ei mõista, mis põhjus selle taga on. Minu pressiga mitte suhltemine ei ole midagi isiklikku turniiri ega paari ajakirjaniku suhtes, kes mind noorest peale on intervjueerinud. Enamusega nendest on mul sõbralikud suhted. Kui aga organisatsioon arvab, et nad võivad lihtsalt öelda "Tee pressikonverents või sa saad trahvi" ning ignoreerivad nende koostöö keskmes olevate sportlaste vaimset tervist, siis ma lihtsalt pean naerma."

"Igatahes, ma loodan, et see arvestatav summa, millega mind selle eest trahvitakse, läheb vaimse tervisega tegelevasse heategevusfondi."

WTA reeglite järgi võib tennisiste iga meediakohustuse vältimise eest oodata kuni 20 000 dollari ehk 16 400 euro suurune trahv. Kui Osaka jõuab Prantsusmaa lahtistel kaugele, võib trahvisumma tõusta kuuekohaliseks.

Veebisait Sportico avaldas sel nädalal, et Osaka on viimase 12 kuu jooksul teeninud 55,2 miljonit dollarit, mis tähistab naissportlaste rekordit.

Maailma tennise katuseorganisatsioon, French Openit korraldav Prantsuse tenniseliit ega WTA Tour pole Reutersi küsimustele antud teema osas veel vastanud.