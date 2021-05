Meediat vältiv Osaka sai French Openil esimese trahvi, edasine boikott võib viia turniirilt eemaldamiseni

"Kirjutan, et teatada, et ma ei räägi Roland Garrosi ajal pressiga. Olen sageli tundnud, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega ning see tuletab end meelde alati, kui näen mõnd pressikonverentsi või selles ise osalen," kirjutas 23-aastane tennisist nädala keskel sotsiaalmeedias. Loe Osaka pikemat avaldust siit.

Nelja suure slämmi turniiri (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) korraldajate ühisavalduses teatati pühapäeval, et Osakale on määratud trahv 15 000 dollari ulatuses. "Prantsusmaa lahtiste meeskond palus Osakal meelt muuta ning püüdis edutult rääkida temaga, et saada paremini teada tema heaolust ning mõista tema mure põhjuseid," seisis pressiteates.

"Osaka otsustas täna mitte austada meediaga seotud kohustusi, millega ta on lepinguliselt seotud. Seega määrati talle 15 000 dollari suurune trahv," lisati teates. "Meie turniiridel osalevate mängijate vaimne tervis on prioriteeet. Meil on märkimisväärsed ressursid, et mängijate eest hoolitseda. Kuid selle jaoks on meil vaja mõista mängijate perspektiivi."

Prantsusmaa lahtiste korraldajad rõhutasid, et mängijatel on kindlad kohustused meedia ees, mida võistluse ajal tuleb täita. Ühtlasi andsid nad mõista, et boikoti jätkumise korral ähvardavad Osakat veelgi karmimad trahvid. "Korduvad rikkumised võivad tuua karmimaid karistusi, muu hulgas turniirilt eemaldamise. Ühtlasi võidakse seetõttu algatada suurem uurimine, mis võib viia uute trahvide ning ka teistelt suure slämmi võistlustelt eemaldamiseni."

"Rõhutame, et reeglid on selleks, et kõiki mängijad võrdselt kohelda sõltumata nende usust ja saavutustest. Spordis on kõige tähtsam kindlustada, et ühelgi mängijal poleks teise ees ebaausat eelist. Paraku on antud juhul olukord selline, kui üks mängija keeldub kulutamast oma aega meediakohustuste jaoks, kui teised seda teevad," lisati pressiteates.

Osaka alustas suurturniiri võidukalt, alistades avaringis rumeenlanna Patricia Maria Tigi (WTA 63.) tunni ja 48 minutiga 6:4, 7:6 (4). Jaapanlanna teise ringi vastane on samuti rumeenlanna Ana Bogdan (WTA 102.), kes sai 6:1, 6:3 võidu itaallanna Elisabetta Cocciaretto (WTA 113.) üle.