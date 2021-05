BLOGI | Warner võitis Götzises 8995 punktiga, Uibo alistas Lillemetsa ühe punktiga!

See tähendas, et Warner pidi 9000 punkti kogumiseks jooksma 1500 meetris isikliku rekordiga 4.24,5. Kanadalane tegigi suurepärase jooksu ja võitis, kuid ajaks oli 4.25,19. Seega jäi 9000 punktist puudu vaid viis silma. Tegemist on maailma kõigi aegade neljanda tulemusega.