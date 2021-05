BLOGI | Rosenberg on Götzises viiendal kohal, Uibo kaotas avapäevaga ligi 300 punkti, Warner ründab 9000 punkti

Meeste kümnevõistluse koosseis on tavapäraselt esinduslik. Üle pika aja teevad kümnevõistlust sakslasest maailmameister Niklas Kaul (rekord 8691) ja viiekordne Götzise võistluse võitja, Kanada äss Damian Warner (8795). Tugeva isikliku rekordiga mehi on veel: sakslane Kai Kazmirek (8580), kanadalane Pierce LePage (8453), belglane Thomas van der Plaetsen (8332), sakslane Mathias Brugger (8304). Head kümnevõistlust üritab kokku panna talvel palju tähelepanu saanud ja sise-EM-il põrunud Šveitsi talent Simon Ehammer (8231).

Olümpianorm on 8350 punkti, kuid eestlaste jaoks on latt juba kõrgemale tõstetud, pingereas kolmandaks meheks on Uibo ja Karel Tilga järel Johannes Erm, kel kirjas 8445 punkti.