Peatreenerite virvarr: pika ninaga jäänud Madridi Real jahib PSG juhendajat, kellele on silma peale pannud ka endine koduklubi

Zidane lahkumisest Realist kirjutati aktiivselt juba paar nädalat tagasi, kuid ametlikuks sai see alles täna. Seejuures spekuleeriti pikalt, et Reali uueks juhendaks saab itaallane Massimiliano Allegri .

Mainekas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano, kes tihtipeale just esimesena suured üleminekud päevavalgele toob, kirjutas aga täna, et Allegri on naasmas hoopis Torino Juventusesse, kus ta töötas aastatel 2014-2019. See tähendab ühtlasi, et töötuks on jäämas esimest hooaega peatreenerina tegutsenud Andrea Pirlo.